Vladimir Poutine a jugé "positive" la réaction de Washington aux propositions sécuritaires de Moscou

Les autorités ukrainiennes et séparatistes prorusses souhaitent réinstaurer un cessez-le-feu décidé en juillet 2020 dans l'est de l'Ukraine, une zone au cœur de nouvelles tensions internationales, a indiqué l'OSCE.

Cette annonce intervient alors que le président russe Vladimir Poutine a jugé jeudi "positive" la réaction de Washington aux propositions sécuritaires de Moscou, qui a notamment exigé que l'Otan et les Etats-Unis cessent leur soutien militaire à l'Ukraine.

"Pour l'heure nous voyons une réaction positive, nos partenaires américains nous disent qu'ils sont prêts à commencer cette discussion, ces négociations, dès le début de l'année à Genève", a indiqué M. Poutine lors d'une conférence de presse, ajoutant que toute élargissement futur de l'Alliance atlantique était "inacceptable" pour la Russie.

Depuis plus d'un mois, les Occidentaux accusent la Russie de masser des troupes à la frontière ukrainienne, près des territoires séparatistes, en vue d'une possible intervention militaire.

Moscou, qui affirme au contraire vouloir assurer sa sécurité face à des "provocations" de Kiev et des Occidentaux, a présenté la semaine passée deux traités, l'un destiné aux Etats-Unis et l'autre à l'Otan, résumant ses exigences pour une désescalade.

Ces textes interdisent l'élargissement de l'Otan, à l'Ukraine en particulier, et limitent la coopération militaire occidentale en Europe de l'Est et en ex-URSS, sans imposer de mesures similaires à la Russie.

"J'étais ravi que les participants aient exprimé leur solide détermination à respecter pleinement les mesures pour renforcer l'accord de cessez-le-feu du 22 juillet 2020", a indiqué mercredi soir dans un communiqué le représentant de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et un médiateur du conflit, Mikko Kinnunen.

La présidence ukrainienne s'est également déclarée "prudemment optimiste en vue d'une possible désescalade" sur la ligne de front, à l'issue de cette réunion.