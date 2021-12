Il y a 30 ans, la démission de Mikhaïl Gorbatchev marquait la fin de l'Union soviétique

Dans ses mémoires, M. Gorbatchev déplore amèrement son incapacité à empêcher la disparition de l'URSS

Les passants sur la Place Rouge enneigée de Moscou le soir du 25 décembre 1991 ont été surpris d'assister à l'un des moments les plus marquants du 20e siècle : le drapeau rouge soviétique hissé en haut du Kremlin a été retiré et remplacé par le drapeau tricolore de la Fédération de Russie.

Quelques minutes plus tôt, le président soviétique d'alors, Mikhaïl Gorbatchev, a annoncé sa démission dans un discours télévisé en direct à la nation, concluant 74 ans d'histoire soviétique.

Dans ses mémoires, M. Gorbatchev, aujourd'hui âgé de 90 ans, déplore amèrement son incapacité à empêcher la disparition de l'URSS, un événement qui a bouleversé l'équilibre des pouvoirs dans le monde et semé les graines d'un bras de fer en cours entre la Russie et l'Ukraine, rappelle l'Associated Press.

"Je regrette toujours de n'avoir pas réussi à ramener le navire sous mon commandement dans des eaux calmes, de ne pas avoir achevé de réformer le pays", a écrit M. Gorbatchev.

Un coup d'État manqué en août 1991 par la vieille garde communiste a fourni un catalyseur majeur à l'effondrement de l'URSS, érodant considérablement l'autorité de M. Gorbatchev et encourageant les républiques soviétiques à rechercher l'indépendance.

Tandis que le président soviétique tentait désespérément de négocier un nouveau "traité d'union" entre les républiques pour préserver l'URSS, il se heurta à une vive résistance de la part de son grand rival, le leader de la Fédération de Russie Boris Eltsine, qui souhaitait s'emparer du Kremlin.

Le 8 décembre, les dirigeants de la Russie, de l'Ukraine et de la Biélorussie annoncent la création de la Communauté des États indépendants, rejoints deux semaines plus tard, par huit autres républiques soviétiques laissant à Mikhaïl Gorbatchev un choix difficile : démissionner ou empêcher l'éclatement du pays par la force.

Mais selon le leader soviétique, ordonner l'arrestation des dirigeants des républiques aurait pu entraîner un bain de sang en marge des positions divisées au sein de l'armée et des forces de l'ordre.

Le président russe Vladimir Poutine, dont les deux décennies au pouvoir dépassent les mandats de MM. Gorbatchev et Eltsine réunis, a décrit l'effondrement soviétique comme "la plus grande catastrophe géopolitique du 20e siècle".