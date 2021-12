10.000 soldats russes rentrent à leurs bases après des exercices près de l'Ukraine

Le déploiement de dizaines de milliers de soldats russes avait alimenté les craintes en occident

Plus de 10.000 soldats russes sont rentrés à leurs bases après des exercices d'un mois près de l'Ukraine, a rapporté samedi l'agence de presse Interfax, citant l'armée russe.

Selon cette source, les exercices ont eu lieu dans plusieurs régions proches de l'Ukraine, notamment en Crimée, annexée par la Russie en 2014, ainsi que dans les régions du sud du pays, Rostov et Kouban.

"Afin d'assurer un état d'alerte élevé pendant les fêtes de fin d'année sur les sites militaires du district militaire Sud, des unités de garde, des renforts et des forces seront affectés pour faire face à d'éventuelles situations d'urgence", a indiqué l'armée russe sans préciser au sein de quelles bases les troupes ont été remobilisées.

Moscou estime par ailleurs avoir le droit de déployer ses troupes sur son territoire "comme bon lui semble", a-t-il été précisé selon l'Associated Press.

Le déploiement de dizaines de milliers de soldats russes au nord, à l'est et au sud de l'Ukraine avait alimenté les craintes à Kiev et dans les capitales occidentales soupçonnant Moscou de préparer une attaque.

La Russie a nié de telles intentions et affirmé être menacée par des "provocations" de Kiev et de l'Otan, exigeant également que l'Alliance s'engage à ne pas s'élargir en ex-URSS.

Ces demandes doivent être abordées lors de négociations russo-américaines en janvier.