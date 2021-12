Pologne: le chef de l'opposition déclare que le scandale lié à Pegasus est "une crise de la démocratie"

Il a affirmé que son parti demanderait la création d'une commission d'enquête

Donald Tusk, le chef du principal parti d'opposition polonais, a demandé la création d'une commission parlementaire chargée d'enquêter sur la surveillance après les informations selon lesquelles un logiciel espion israélien a été utilisé contre trois personnes associées à l'opposition politique.

"C'est une chose sans précédent dans notre histoire. C'est la plus grande et la plus profonde crise de la démocratie après 1989", a déclaré M. Tusk, qui a été Premier ministre de la Pologne de 2007 à 2014 et président du Conseil européen de 2014 à 2019.

Il a affirmé que son parti demanderait la création d'une commission d'enquête au Sejm, la chambre basse du Parlement, pour examiner la surveillance de Pegasus, un logiciel espion qui est fabriqué par le groupe NSO et vendu uniquement aux agences gouvernementales.

Le piratage a visé plusieurs personnalités politiques telles que Krzysztof Brejza, un sénateur de l'opposition, alors qu'il était le chef de cabinet de la campagne électorale du parti en 2019, Roman Giertych, un avocat qui a défendu M. Tusk et plusieurs autres personnalités de l'opposition dans des affaires sensibles, et Ewa Wrzosek, une procureure qui se bat pour l'indépendance des procureurs alors que le parti de droite au pouvoir cherche à imposer un contrôle politique sur toutes les branches du système judiciaire.

Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a qualifié les rapports de piratage de "fake news".

Il a déclaré qu'il n'avait pas connaissance d'une quelconque surveillance, mais a également laissé entendre que s'il y en avait eu une, elle n'aurait pas nécessairement été le fait des services de renseignement polonais. Il a déclaré qu'il existait d'autres services de sécurité dans le monde, dont certains ne sont "pas entièrement amicaux envers la Pologne" et "agissent de manière impitoyable."