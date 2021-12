Des supporters de football belges filmés en train de faire des saluts nazis et de chanter "Les Juifs au gaz"

De tels chants se produisent régulièrement en Europe et plus particulièrement aux Pays-Bas et en Belgique

Des dizaines de supporters de football à Anvers, en Belgique, ont été filmés en train de faire des saluts nazis tout en scandant des propos sur le Hamas, a rapporté jeudi le Jewish Telegraphic Agency. La police enquête sur ces vidéos, qui sont apparues sur les réseaux sociaux en début de semaine. L'incident semble avoir eu lieu au Café Stadion ou à l'extérieur, un restaurant situé près d'un stade de football. Les hommes ont scandé : "Mon père était dans les commandos, ma mère était dans les SS, ensemble ils ont brûlé des Juifs car ce sont les Juifs qui brûlent le mieux", ainsi que "Hamas, les Juifs au gaz", tout en faisant les saluts nazis. Ils semblent être des fans de l'équipe de football Beerschot d'Anvers, a rapporté le Gazet van Antwerpen. https://twitter.com/i/web/status/1475876775137742848 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences . De tels chants se produisent régulièrement en Europe et plus particulièrement aux Pays-Bas et en Belgique, avant les matchs entre des équipes que les supporters de clubs de football rivaux qualifient de "juives". Ces dernières années, ces chants se produisent de plus en plus aussi en dehors du contexte sportif, notamment lors d'une fête de fin d'études de lycéens aux Pays-Bas en 2016. Séparément, le conseil d'éthique de l'Association royale belge de football a infligé la semaine dernière une amende de 2.226 dollars (1965 euros) à l'équipe belge de football Club Brugge pour des chants entendus lors de trois matchs. Les fans de Bruges ont crié "Celui qui ne saute pas est un Juif", en faisant des bonds pendant les matchs.