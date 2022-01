Grande-Bretagne: un premier cas de grippe aviaire détecté chez l'homme

"L'individu se porte bien et s'auto-isole"

L'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a annoncé jeudi un cas humain confirmé de grippe aviaire dans le sud-ouest de l'Angleterre, ajoutant que la personne avait été en contact étroit avec des oiseaux infectés et qu'il n'y avait aucune preuve de transmission ultérieure.

"La personne a contracté l'infection à la suite de contacts très étroits et réguliers avec un grand nombre d'oiseaux infectés, qu'elle a gardés dans et autour de sa maison pendant une période prolongée", a déclaré l'UKHSA.

"Tous les proches de l'individu, y compris ceux qui ont visité les locaux, ont été contactés et il n'y a aucune preuve de la propagation de l'infection à d'autres personnes. L'individu se porte bien et s'auto-isole. Le risque pour le grand public lié aux oiseaux atteints de la maladie continue d'être cependant très faible," poursuit le communiqué.

En Israël, des milliers de volailles ont été tuées par la grippe aviaire et le risque que l'épidémie se propage à l'homme est réel et "très préoccupant", selon l'épidémiologiste et professeur Amnon Lahad, président du Conseil national israélien pour la santé.

Le ministère de la Santé a demandé aux Israéliens de prendre des précautions face à l'épidémie de grippe aviaire, exhortant le public à éviter tout contact avec des oiseaux malades ou blessés et à ne pas chasser ces animaux.

Par ailleurs, il a été recommandé de n'acheter des poulets et des œufs que dans des endroits réglementés, munis de tampons d'inspection. Selon le ministère, "il faut veiller à bien cuire les œufs et le poulet, à respecter l'hygiène et à se laver les mains après tout contact avec la viande ou les œufs."