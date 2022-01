La Russie affirme aux Américains n'avoir aucune intention "d'attaquer l'Ukraine"

"L'Ukraine ne devra jamais rejoindre l'OTAN", a dit le vice-ministre des Affaires étrangères russe

La Russie n'a "pas l'intention" d'attaquer l'Ukraine, a assuré lundi, après des pourparlers avec les Etats-Unis, le négociateur russe, qui a aussi noté le "sérieux" des Américains à l'égard des demandes russes pour garantir sa sécurité face à l'OTAN.

"Nous avons expliqué que nous n'avions pas de plans et pas d'intention d'attaquer l'Ukraine", a dit Sergueï Riabkov, le vice-ministre des Affaires étrangères, assurant qu'il n'y avait aucune raison "de craindre une escalade de la situation sur ce plan".

Sur le fond des négociations avec son homologue américaine, Wendy Sherman, il a salué le sérieux avec lequel la partie américaine avait pris les demandes de la Russie pour sa sécurité, et en premier lieu, des garanties juridiques de ne plus jamais élargir l'OTAN aux pays ex-soviétiques pro-occidentaux, Ukraine et Géorgie en tête.

"Nous avons l'impression que la partie américaine a pris très au sérieux les propositions russes", a dit Sergueï Riabkov, après des pourparlers qu'il a qualifiés de "difficiles, longs et professionnels".

Selon lui, "la situation n'est pas désespérée", alors que depuis des semaines les tensions russo-occidentales n'ont cessé de s'aggraver, en particulier du fait du déploiement de dizaines de milliers de militaires russes aux frontières de l'Ukraine.

Mais, a-t-il jugé, "il ne faut pas sous-estimer les risques liés à une aggravation de l'évolution de la confrontation".

"Nous appelons les Etats-Unis à faire preuve d'une responsabilité maximale", a mis en garde M. Riabkov.

"Il faut une percée, il faut qu'un vrai geste en direction de la Russie soit fait et ça doit venir de l'OTAN", a-t-il martelé, assurant que "jamais au grand jamais" l'Ukraine ne devra rejoindre l'Alliance atlantique.