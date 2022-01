Un groupe du Parlement européen demande une enquête sur l'utilisation présumée de logiciels espions israéliens

"Nous ne pouvons pas laisser passer cela ; notre démocratie est en jeu"

Le troisième groupe le plus important du Parlement européen a demandé mercredi la création d'une commission chargée d'enquêter sur les abus des gouvernements de l'Union européenne concernant les logiciels espions produits par le groupe israélien NSO.

"Renew Europe", un groupement politique libéral, a lancé son appel suite à des rapports selon lesquels le logiciel Pegasus du groupe NSO a été utilisé pour pirater les smartphones de membres de l'opposition, d'avocats, de journalistes et de critiques des gouvernements de droite en Hongrie et en Pologne.

"Nous avons besoin d'une enquête complète sur le scandale du logiciel espion Pegasus. La démocratie européenne est mise à mal et l'UE doit agir en conséquence", a déclaré Sophie in 't Veld, membre néerlandaise du Parlement européen et co-initiatrice de l'appel à l'enquête. "Nous ne pouvons pas laisser passer cela ; notre démocratie est en jeu", a-t-elle estimé.

Selon Sophie in 't Veld, la Commission européenne, l'organe exécutif de l'Union des 27, devrait suivre l'exemple du gouvernement américain et "mettre rapidement sur liste noire la société mère de Pegasus, NSO".

En novembre, l'administration Biden a imposé de nouvelles limites d'exportation au groupe israélien NSO, affirmant que ses outils ont été utilisés pour "mener une répression transnationale."

"Renew Europe" a déclaré qu'il espérait que d'autres groupes soutiennent son appel, notant qu'une enquête constituerait la première action concernant ce dossier de la part d'une institution européenne.

Pegasus est un outil de surveillance vendu exclusivement aux agences gouvernementales et destiné à lutter contre le terrorisme et d'autres délits. Mais les enquêtes ont révélé que, dans de nombreux endroits, des puissantes personnalités s'en servaient pour cibler leurs critiques et leurs rivaux.