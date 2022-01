Royaume-Uni: le prince Charles commande des portraits de survivants de la Shoah pour le jour international du souvenir

Les peintures feront ensuite partie de la collection royale

Le prince Charles du Royaume-Uni a commandé des portraits de sept survivants de la Shoah qui seront exposés au palais de Buckingham pour la Journée internationale du souvenir de l'Holocauste, rapporte le Jewish Telegraphic Agency.

Les portraits seront installés dans la Galerie de la Reine du palais avant le 27 janvier, anniversaire de la libération d'Auschwitz en 1945 et date que les Nations Unies ont désignée comme Journée du souvenir de la Shoah.

Les peintures feront ensuite partie de la collection royale. Les survivants ont tous plus de 90 ans, ont tous survécu aux camps nazis et vivent tous depuis au Royaume-Uni.

"Alors que le nombre de survivants de l'Holocauste diminue malheureusement, mais inévitablement, mon espoir le plus profond est que cette collection spéciale servira de guide supplémentaire pour notre société, nous rappelant non seulement les jours les plus sombres de l'histoire, mais aussi l'interdépendance de l'humanité alors que nous nous efforçons de créer un monde meilleur pour nos enfants, petits-enfants et générations à venir," a déclaré le prince Charles dans un communiqué plus tôt cette semaine.

La BBC a notamment filmé la réalisation des portraits pour une émission télévisée dont la diffusion est prévue le mois prochain.