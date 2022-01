Des sénateurs polonais interrogent des cyber-experts dans le cadre d'une enquête sur le logiciel NSO

Le logiciel a été utilisé pour pirater les téléphones de plusieurs personnalités de l'opposition polonaise

Une commission du Sénat polonais ouvre une enquête sur l'utilisation de logiciels espions contre les détracteurs du gouvernement, examinant des témoignages d'experts en cybersécurité, qui comparent le ciblage des personnalités de l'opposition sous le gouvernement aux méthodes utilisées par le Kremlin contre les détracteurs en Russie, rapporte l'Associated Press.

John Scott-Railton et Bill Marczak, chercheurs principaux du Citizen Lab, un groupe de recherche basé à l'Université de Toronto, ont déclaré au comité de sept membres qu'ils avaient pu confirmer que des données avaient été volées sur le téléphone d'un sénateur polonais, Krzysztof. Brejza.

Au début du mois, le Bureau central anticorruption (CAB) de Pologne a acheté le logiciel espion Pegasus auprès du groupe israélien NSO quelques mois seulement après la rencontre entre le Premier ministre de l'époque, Benyamin Netanyahou, et son homologue polonais Mateusz Morawiecki en 2017.

Le logiciel a été utilisé pour pirater les téléphones de plusieurs personnalités de l'opposition polonaise, selon l'Associated Press.

Les révélations ont choqué de nombreux Polonais car Pegasus est un outil destiné à être utilisé par les gouvernements pour combattre les terroristes et les réseaux criminels.

Il donne à ses opérateurs un accès complet à un appareil mobile, leur permettant d'extraire des mots de passe, des photos, des messages, des contacts et l'historique de navigation et d'activer le microphone et la caméra pour une écoute clandestine en temps réel.

Beaucoup considèrent comme une violation des droits humains de l'utiliser contre des opposants nationaux qui critiquent le gouvernement, mais ne présentent aucun danger pour la société.