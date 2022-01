Ukraine: le ministre russe de la Défense d'accord pour rencontrer son homologue britannique

"La dernière rencontre bilatérale entre nos deux pays a eu lieu à Londres en 2013"

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a donné son accord à une rencontre à Moscou avec son homologue britannique Ben Wallace, pour discuter de la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine qui menace toujours de dégénérer, a indiqué samedi une source au sein du ministère britannique de la Défense.

"Le secrétaire de la Défense est heureux que la Russie ait accepté l'invitation à s'entretenir avec son homologue", a indiqué cette source.

"Étant donné que la dernière rencontre bilatérale entre nos deux pays a eu lieu à Londres en 2013, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a proposé de se rencontrer à Moscou", a-t-elle ajouté.

Côté britannique, "le ministre a clairement indiqué qu'il explorerait toutes les voies pour parvenir à la stabilité et à une résolution de la crise ukrainienne", a ajouté cette même source, précisant être toujours "en communication avec le gouvernement russe" pour les détails pratiques.

L'annonce de cette réunion bilatérale intervient tandis que la Russie a promis vendredi aux Occidentaux "les conséquences les plus graves" s'ils continuent d'ignorer ses "préoccupations légitimes" quant au renforcement militaire des Etats-Unis et de l'Otan en Ukraine et aux frontières russes.

Selon le ministère russe des Affaires étrangères, cette position a été signifiée au chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, qui a rencontré vendredi à Genève son homologue Sergueï Lavrov.