Le directeur du fonds Anne Frank fustige les révélations de l'auteure R. Sullivan

Cette affirmation n'est pas "suffisamment étayée" et équivaut à une "théorie du complot"

Le directeur du Fonds Anne Frank a rejeté dimanche l'affirmation selon laquelle le notaire juif Arnold van den Bergh est le principal suspect dans la trahison d'Anne Frank aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le notaire, Arnold Van den Bergh, pourrait avoir révélé où se cachait la famille Frank à Amsterdam, affirme l'auteur d'une enquête de six ans sur cette affaire non élucidée, dont les résultats ont été publiés dans le livre "Qui a trahi Anne Frank?" de l'auteure canadienne Rosemary Sullivan.

S'ajoutant aux historiens qui ont qualifié cette découverte de "foutaise", John Goldsmith, président du fonds bâlois créé par Otto Frank, a déclaré que cette affirmation n'était pas "suffisamment étayée" et équivalait à une "théorie du complot".

"Elle ne contribue pas à la découverte de la vérité mais à la confusion et en plus elle est pleine d'erreurs", a estimé M. Goldsmith au journal suisse Blick am Sonntag, selon l'agence de presse Reuters.

"Cette preuve n'a tout simplement pas été produite. Le simple fait de diffuser une affirmation qui devient ensuite, dans le débat public, une sorte de fait, frise la théorie du complot", a-t-il accusé.

"Maintenant, l'affirmation principale est qu'un Juif a trahi des Juifs. Cela reste dans la mémoire et c'est déstabilisant", a-t-il ajouté.

Les proches de M. Van den Bergh ont également fustigé l'enquête, affirmant qu'il était innocent et qu'ils étaient "bouleversés" que sa réputation ait été ruinée par ces allégations.

Selon le Daily Mail, sa petite-fille a affirmé qu'il y avait des incohérences dans les preuves, notant qu'elles montraient qu'il était loin d'être certain qu'il ait trahi la famille Frank.