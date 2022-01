Journée à la mémoire des victimes de la Shoah: le président de la Knesset s'exprimera devant le Parlement allemand

Mickey Levy se rendra également à la villa de Wannsee où les nazis ont planifié la solution finale

Le président de la Knesset, Mickey Levy, est arrivé ce lundi à Berlin pour une visite d'État qui inclura un discours au Parlement allemand, en l'honneur de la Journée internationale de commémoration des victimes de la Shoah.

Lors de sa visite, Mickey Levy devrait rencontrer le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz, le président Frank-Walter Steinmeier et la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock. Il se rendra également à la maison historique de Wannsee, la villa berlinoise où les nazis ont planifié la solution finale.

Son discours prévu au Bundestag jeudi marquera la première fois qu'un président du Parlement israélien s'adresse au Parlement allemand.

"Pour la première fois dans l'histoire, le président de la Knesset - Parlement démocratiquement élu du seul État juif - se tiendra là où il y a plus de 80 ans, les oppresseurs nazis ont appelé à l'anéantissement de notre peuple avant de mettre à exécution le crime le plus horrible de l'histoire de l'humanité, la Shoah", a déclaré Mickey Levy après son arrivée dans la capitale allemande.

"Je me tiendrai fier d'être juif, avec six millions d'âmes silencieuses à mes côtés, et prononcerai le discours en hébreu, la langue éternelle du peuple juif", a-t-il ajouté.

Jeudi, Israël et l'Allemagne ont œuvré ensemble afin de faire adopter par l'Assemblée générale des Nations Unies une résolution visant à lutter contre le négationnisme.

"Il est de la responsabilité historique de l'Allemagne de garder vivante la mémoire de l'Holocauste et nous sommes pleinement conscients de notre obligation particulière à cet égard", a déclaré l'envoyée du pays à l'ONU, Antje Leendertse, dans un communiqué après l'adoption de la résolution.

"Ma visite en cette semaine particulière symbolise la véritable amitié entre Israël et l'Allemagne, deux démocraties libérales qui partagent des valeurs communes et un engagement mutuel à se souvenir de la Shoah, à protéger le caractère sacré des personnes assassinées et à lutter contre l'antisémitisme dans le monde", a encore dit Mickey Levy.