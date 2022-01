Moscou et Kiev d'accord sur la nécessité de préserver le cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine (émissaire)

Les deux pays vont poursuivre leurs discussions sous médiation franco-allemande dans deux semaines à Berlin

La Russie et l'Ukraine vont poursuivre leurs discussions sous médiation franco-allemande dans deux semaines à Berlin après des discussions "pas simples" mercredi à Paris, a déclaré l'envoyé spécial russe sur le conflit ukrainien, Dmitri Kozak.

"Malgré des différences de lecture, la trêve doit persister, le cessez-le-feu doit être maintenu" entre armée ukrainienne et séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine, a-t-il ajouté à l'issue d'une réunion des représentants des chefs d'Etat et de gouvernement des quatre pays à l'Elysée.