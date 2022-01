Ukraine: "le point de vue" russe n'a pas été pas pris en compte par Washington (Kremlin)

Moscou veut la fin de l'élargissement de l'Otan et un retour de ses déploiements sur les frontières de 1997

Moscou a estimé jeudi que Washington n'avait pas pris en considération ses exigences sécuritaires, au lendemain de la remise de réponses américaines aux demandes russes, qui sont au cœur de la crise russo-occidentale sur l'Ukraine et l'Otan.

"On ne peut pas dire que nos points de vue aient été pris en compte, ou qu'il y ait une volonté de prendre en considération nos préoccupations", a dit à la presse jeudi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant que Moscou n'allait "pas se presser" de réagir pour autant.

"Nous n'allons pas faire trainer la réaction, (...) mais ne nous attendons pas à ce que la réaction arrive là, maintenant", a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis et l'Otan ont rejeté mercredi des exigences clé de Moscou, à savoir la fin de l'élargissement de l'Alliance et un retour de ses déploiements militaires sur les frontières de 1997, tout en assurant vouloir discuter sérieusement avec la Russie de ses craintes pour sa sécurité.

Washington mis en garde contre les "risques mondiaux" d'une invasion russe de l'Ukraine et assuré avoir proposé une "voie diplomatique sérieuse" pour éviter une nouvelle guerre.

Pékin a pour sa part apporté jeudi son soutien à Moscou, alors que l'heure de vérité approche.

Mercredi, la Maison-Blanche a dit s'attendre à une possible attaque des forces russes d'ici "mi-février", tandis qu'à Paris, une réunion des émissaires russe et ukrainien sur le conflit en cours dans l'est de l'Ukraine a abouti à un rare engagement commun à préserver le cessez-le-feu.

La France a salué "un bon signal" de "réengagement" des Russes malgré des "conditions difficiles", avant l'entretien prévu vendredi entre le président français Emmanuel Macron et Vladimir Poutine.

Mais le principal représentant des séparatistes prorusses de l'Est de l'Ukraine, Denis Pouchiline, à la tête du bastion rebelle de Donestk, a réclamé jeudi que Moscou leur fournisse des armes pour faire face aux forces de Kiev.