Turquie: Erdogan menace les médias locaux de représailles pour contenu "préjudiciable"

Il a également limogé le chef de l'agence nationale des statistiques

Le président turc Tayyip Erdogan a menacé samedi les médias locaux de représailles s'ils diffusaient des contenus portant atteinte aux valeurs fondamentales du pays, rapporte le Jérusalem Post.

Dans un avis publié au Journal officiel, il a déclaré que des mesures étaient nécessaires pour protéger la "culture nationale" de la Turquie et empêcher que le développement de ses enfants "ne soit affecté négativement en raison de l'exposition à des contenus préjudiciables des médias écrits et audiovisuels".

Erdogan n'a pas précisé la nature du contenu, mais a déclaré que des poursuites judiciaires seraient engagées contre "les activités manifestes ou secrètes par le biais des médias visant à saper nos valeurs nationales et morales et à perturber notre famille et notre structure sociale".

Ces dernières années, la Turquie a pris des mesures pour renforcer la surveillance des médias, avec environ 90 % des principaux médias désormais détenus par l'État ou proches du gouvernement.

En outre, il a limogé le chef de l'agence nationale des statistiques après la publication des chiffres annuels de l'inflation.

Le chef de l'Office national des statistiques, Sait Erdal Dincer, avait publié début janvier des données qui placent le taux d'inflation annuel à 36,1%, son plus haut niveau en 19 ans.