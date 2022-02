Accusations de viol à Chypre: la police va réexaminer l'enquête après l'annulation de la condamnation de la jeune Britannique

La Cour suprême a statué que la Britannique avait "manifestement subi un procès inéquitable"

La police chypriote a déclaré ce mercredi qu'elle allait examiner si des erreurs avaient été commises après qu'une jeune Britannique a été innocentée d'avoir faussement affirmé avoir été violée par 12 touristes israéliens en 2019.

Lundi, la Cour suprême de Chypre a en effet annulé la condamnation de la jeune femme, qui avait été reconnue coupable de méfait public après son accusation de viol.

Les avocats de la défense ont fait valoir que la condamnation par un tribunal de district à une peine de quatre mois de prison avec sursis en janvier 2020 relevait d’une "erreur judiciaire".

La Cour suprême a finalement statué que la jeune femme avait subi un procès "manifestement inéquitable".

"Une jeune femme de 19 ans a été convoquée au poste de police dans l'après-midi pour fournir un supplément de témoignage en tant que plaignante, et six heures plus tard, elle est devenue la suspecte dans cette affaire" pour être interrogé en tant que suspect six heures plus tard, c'est-à-dire après minuit", a-t-elle déclaré.

Le porte-parole de la police chypriote, Christos Andreou, a affirmé mercredi à la chaîne de télévision publique CyBC que les autorités examinaient la décision du tribunal, afin de déterminer si l’enquête avait fait l’objet "d’erreurs ou d’omissions".

Aujourd'hui âgée de 21 ans et non identifiée publiquement, la Britannique avait déclaré en juillet 2019 à la police avoir été violée par des touristes israéliens âgés de 15 à 22 ans, dans une chambre d'hôtel de la station balnéaire d'Ayia Napa, sur l'île méditerranéenne.

Âgée de 19 ans au moment de son arrestation, elle avait été inculpée après avoir retiré sa plainte initiale, tout en affirmant quelque temps plus tard avoir été contrainte de le faire par la police locale lors d'un long interrogatoire sans la présence d'avocat ni de traducteur.