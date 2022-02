Le comédien britannique Jimmy Carr provoque l'indignation en faisant une blague sur les Roms exterminés pendant la Shoah

"Le meurtre de 500.000 Roms et Sintis n'est pas un sujet de plaisanterie"

Le comédien et animateur de télévision britannique populaire Jimmy Carr a provoqué la polémique vendredi après avoir fait une blague où il salue l'extermination de centaines de milliers de Roms pendant la Shoah comme étant quelque chose de "positif".

De nombreuses personnes ont appelé à ce que son spectacle soit retiré de la plateforme Netflix.

La blague de Jimmy Carr a été largement condamnée par les représentants des Roms, également connus sous le nom de "Gitans" ou "Voyageurs", du UK Holocaust Memorial Day Trust, du musée d'Auschwitz et de plusieurs législateurs du parti travailliste.

L'indignation a commencé après qu'un clip de son dernier spectacle sur Netflix, sorti en décembre 2021, a commencé à circuler largement sur les réseaux sociaux vendredi.

"Quand les gens parlent de l'Holocauste, ils évoquent la tragédie et l'horreur de six millions de vies juives perdues à cause de la machine de guerre nazie", a déclaré Jimmy Carr. "Mais ils ne mentionnent jamais les milliers de Tsiganes qui ont été tués par les nazis," a-t-il ajouté.

"Personne n'en parle jamais, parce que personne ne veut parler des points positifs", a-t-il dit, provoquant l'indignation de certains.

La "blague" a été condamnée par Friends, Families & Travellers, un groupe de soutien à la communauté rom, qui a déclaré : "le meurtre de 500.000 Roms et Sintis n'est pas un sujet de plaisanterie".

Des centaines de milliers de Roms ont été tués par les nazis entre 1939 et 1945, dont 23.000 dans le camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau.