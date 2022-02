GB: une organisation juive fustige la présence du député israélien Bezalel Smotrich dans le pays

"Nous rejetons les opinions abominables et l'idéologie incitant à la haine de Bezalel Smotrich"

Le Board of Deputies of British Jews, la deuxième plus ancienne organisation communautaire juive du Royaume-Uni, a déclaré que le député israélien Bezalel Smotrich, membre du sionisme religieux, n'était pas le "bienvenu dans le pays".

"Nous rejetons les opinions abominables et l'idéologie incitant à la haine de Bezalel Smotrich", a tweeté l'organisation, "et nous appelons tous les membres de la communauté juive britannique à lui montrer la sortie."

https://twitter.com/i/web/status/1491481825147072515 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Remonte dans l'avion, Bezalel, et reste à jamais dans les mémoires comme une honte. Ta présence n'est pas souhaitée ici", poursuit le tweet.

M. Smotrich est actuellement en tournée à la rencontre des communautés juives du Royaume-Uni et de France pour rallier l'opposition au projet du gouvernement de réformer la conversion au judaïsme.

Il a rencontré plus tôt dans la journée à Londres un groupe de Bnei Akiva.

Le député a fait à plusieurs reprises des commentaires sur les Arabes et les homosexuels qui ont soulevé des polémiques.