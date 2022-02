Un musée belge restitue un tableau pillé par les nazis à une famille juive après 71 ans

Les descendants de Gustav et Emma Mayer sont toujours à la recherche de 29 autres œuvres d'art

Le principal musée d'art de Belgique a rendu un tableau qu'il détenait depuis 71 ans aux arrière-petits-enfants d'un couple juif dont les biens avaient été pillés par les nazis après leur fuite à la veille de la Seconde Guerre mondiale, a rapporté l'agence de presse Reuters.

Le cabinet d'avocats de la famille, basé à Berlin, a contacté les Musées royaux des Beaux-Arts il y a plus de cinq ans et jeudi, après une brève cérémonie de signature, des ouvriers ont décroché le tableau et l'ont transporté sur des roues pour l'emballer.

"Au total, la famille recherche 30 œuvres d'art", a déclaré l'avocate Imke Gielen. "C'est le premier qui a été réellement identifié car malheureusement nous n'avons pas d'images des tableaux disparus".

Aucun des neuf arrière-petits-enfants, qui vivent hors de Belgique, n'était présent jeudi.

Le tableau, représentant des fleurs roses dans un vase bleu par l'artiste allemand Lovis Corinth, appartenait à Gustav et Emma Mayer, qui ont fui leur maison de Francfort en 1938 pour Bruxelles jusqu'à leur passage en Grande-Bretagne en août 1939.

Ils n'ont cependant pas pu emporter leurs biens, y compris les 30 tableaux, qui ont été pillés par les nazis. Parmi celles qui ont été prises figurent les "Fleurs" expressionnistes peintes en 1913 par Corinth, dont la plupart des œuvres ont été condamnées par les nazis comme "dégénérées".

Après la guerre, les autorités belges n'ont pas réussi à déterminer à qui il appartenait et l'ont confié au musée en 1951, où il est accroché depuis.

Le directeur du musée, Michel Draguet, a déclaré qu'il avait été plus facile de retrouver les propriétaires originaux des œuvres d'art dans le cas des familles juives vivant en Belgique, en raison des archives et des contacts.

"Ici, il était même impossible de savoir si cette œuvre vient d'Allemagne ou d'un autre pays", a affirmé Draguet à Reuters.

Le musée, qui a lancé un appel au public en 2008 sur son site internet pour obtenir des informations sur le tableau, a également inauguré jeudi deux salles contenant et traitant de l'art spolié par les nazis et des œuvres prises par la Belgique pendant sa période coloniale.