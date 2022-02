Ukraine: les sanctions UE frapperont les secteurs financier et énergétique russes (von der Leyen)

"Toutes les options sont sur la table"

Les sanctions de l'UE en cas d'intervention de la Russie en Ukraine frapperont les secteurs financier et énergétique, ainsi que les exportations de produits de haute technologie, a annoncé vendredi la présidente de la Commission européenne pendant une visioconférence avec le président américain Joe Biden.

"La Présidente von der Leyen a détaillé l'état d'avancement des sanctions sectorielles et individuelles en cas de nouvelle agression militaire de la Russie contre l'Ukraine. Elle a réaffirmé le fait que toutes les options étaient sur la table et que les sanctions concerneraient les secteurs financier et énergétique, ainsi que les exportations de produits de haute technologie", ont précisé ses services dans un communiqué.

Signe de la volatilité de la situation, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a estimé vendredi que la Russie pouvait "à tout moment" envahir l'Ukraine, aux frontières de laquelle elle a massé plus de 100.000 militaires et des armes lourdes depuis des mois.

Les Russes "ont tout ce dont ils ont besoin pour tout mettre à exécution, d'une invasion mineure à l'est, d'attaques mineures un peu partout en Ukraine à une invasion complète avec, éventuellement, une occupation de toute l'Ukraine ou de certaines parties" du pays, a déclaré pour sa part le chef du renseignement norvégien, le vice-amiral Nils Andreas Stensønes, soulignant que la décision n'appartient plus qu'au président russe Vladimir Poutine.

Plusieurs séries de pourparlers ces derniers jours n'ont pas permis de progresser pour résoudre la crise, que les Occidentaux décrivent comme la plus dangereuse depuis la fin de la Guerre froide il y a trois décennies.