Des milliers d'Ukrainiens défilent à Kiev et promettent de résister face à la Russie

"Le meilleur ami de nos ennemis est la panique", a déclaré le président ukrainien

Plusieurs milliers d'Ukrainiens se sont rassemblés à Kiev samedi dans une démonstration d’unité face à la menace d’une invasion russe imminente, brandie vendredi par les Etats-Unis.

La tension est montée d’un cran alors que la Russie a massé plus de 100.000 soldats à la frontière avec l’Ukraine et effectué des exercices de grande ampleur. Moscou continue toutefois de nier toute velléité d'envahir le pays.

Les Ukrainiens ont défilé dans le centre de Kiev, scandant "Gloire à l'Ukraine", et portant des drapeaux et des bannières proclamant "Les Ukrainiens résisteront" et "Les envahisseurs doivent mourir".

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, a confirmé qu'une attaque russe pouvait se produire à tout moment, mais a cependant rejeté "les quantités excessives d'informations sur une guerre majeure imminente".

"Le meilleur ami de nos ennemis est la panique. Toutes ces informations n’aident en rien et ne font que susciter la panique", a-t-il déclaré, soulignant que les avertissements d’une guerre imminente déjà émis le mois dernier avaient eu des effets désastreux sur l’économie du pays.

"Nous devons être prêts chaque jour. Ce conflit n'a pas commencé hier. Il a commencé en 2014, donc nous sommes prêts", a encore dit le président ukrainien, en référence à l'annexion de la Crimée par la Russie.

De nombreux gouvernements occidentaux ont exhorté leurs citoyens à quitter l'Ukraine, et Washington a déclaré samedi qu'il ordonnait à la plupart du personnel de son ambassade de Kiev de partir.