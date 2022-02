LIVEBLOG: Suivez la crise ukrainienne minute par minute

Les Occidentaux menacent Moscou de "fortes sanctions" si ses troupes envahissent l'Ukraine

Washington insiste sur le risque d'une invasion "imminente" de l'Ukraine par la Russie, qui a massé plus de 100.000 soldats près de la frontière et vient d'entamer des manœuvres militaires en mer Noire et au Bélarus, encadrant de facto le pays.