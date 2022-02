Une autorité de contrôle demande l'interdiction du logiciel espion Pegasus en Europe

Le logiciel est "incompatible avec nos valeurs démocratiques"

Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), un organisme de surveillance indépendant de l'UE sur les questions de vie privée, appelle à une interdiction du logiciel espion Pegasus du groupe israélien NSO au sein de l'Union européenne.

"Une interdiction du développement et du déploiement de logiciels espions ayant la capacité de Pegasus dans l'UE serait l'option la plus efficace", a écrit le CEPD dans un nouveau rapport.

L'organisation affirme que le logiciel espion, qui infiltre les smartphones et peut accéder à toutes les données disponibles sur le téléphone, est "incompatible avec nos valeurs démocratiques."

Un logiciel espion comme Pegasus "a le potentiel de causer des risques et des dommages sans précédent non seulement aux libertés fondamentales mais aussi à la démocratie et à l'état de droit", dit le CEPD.

NSO Group a été blacklisté par le gouvernement américain l'année dernière.

L'utilisation du logiciel de cyberespionnage en Israël demeure toujours au centre d'une controverse dans le pays avec des soupçons d'espionnage de personnalités locales.

En juillet 2021, un consortium de médias internationaux a révélé que les numéros d'au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits humains ou encore 65 chefs d'entreprise avaient été espionnés via le logiciel Pegasus de la société privée NSO, qui est considéré comme une "arme" par la défense israélienne.