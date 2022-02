Royaume-Uni: le plus grand syndicat étudiant critiqué pour son soutien à la semaine contre l'"apartheid israélien"

La semaine contre l'"apartheid israélien" est organisée dans 55 pays

La National Union of Students (NUS, le syndicat des étudiants britanniques ndlr) du Royaume-Uni fait l'objet de critiques pour avoir encouragé "la division et non le dialogue" en soutenant la semaine annuelle de l'"apartheid israélien" qui débute le 21 mars.

Le NUS, qui a également soutenu de telles activités par le passé, a déclaré qu'il serait "solidaire" des activistes pro-palestiniens qui planifient cette année une série d'événements d'une semaine sur les campus universitaires, au cours desquels ils qualifient Israël d'"État d'apartheid", a rapporté The Jewish Chronicle jeudi.

La semaine contre l'"apartheid israélien", qui a débuté dans une université de Toronto en 2005, est désormais organisée dans 55 pays. Au cours de cette semaine d'événements, les étudiants juifs sont notoirement la cible de harcèlement, d'intimidation et de menaces et des manifestations, des rassemblements et des conférences anti-Israël sont organisés sur les campus.

Nina Freedman, présidente de l'Union des étudiants juifs, a déclaré que la NUS s'est "placée dans une position de division, et non de dialogue" avec sa décision de soutenir ces événements.

"La semaine contre l'apartheid israélien est un outil de division et de confrontation utilisé pour endommager et polariser les communautés, plutôt que de construire un consensus et une coopération autour du conflit israélo-palestinien", a-t-elle affirmé.

"Nous constatons d'année en année qu'elle crée un environnement hostile sur le campus et en ligne pour les étudiants juifs", a-t-elle ajouté.

Jonathan Hunter, président du Pinsker Centre, un groupe de réflexion basé au Royaume-Uni qui soutient la liberté d'expression sur les campus universitaires, a déclaré que le NUS a l'obligation de "représenter les droits de tous les étudiants au mieux de leurs capacités", et "il est décevant qu'ils se portent garants d'activistes radicaux qui perpétuent régulièrement des tropes antisémites".

Un porte-parole de NUS a défendu la décision du syndicat de soutenir les activités anti-Israël en disant que la série annuelle d'événements "est une tactique choisie par le peuple palestinien pour combattre pacifiquement sa propre oppression".