Vienne: dix ans de prison pour un rappeur néonazi autrichien en lien avec l'attentat de Halle

Un militant d'extrême droite accusé de diffuser des chansons néonazies sur internet, dont l'une a été utilisée par l'auteur d'une attaque antisémite en Allemagne en 2019, a été condamné à dix ans de prison ferme jeudi en Autriche.

Poursuivi pour apologie de l'idéologie nazie, "le prévenu a été reconnu coupable", a indiqué la vice-présidente du tribunal de Vienne Christina Salzborn.

Le tribunal a estimé que l'homme de 37 ans présentait une "dangerosité particulière". Son frère cadet, co-accusé et administrateur d'un site antisémite, a été condamné à quatre ans de prison ferme.

Les deux hommes peuvent faire appel.

Maintenu en détention depuis son arrestation en janvier 2021, cet Autrichien qui se cachait derrière le pseudonyme de "Mr. Bond", a été identifié par les enquêteurs grâce à son compte Paypal.

Il détournait des tubes de rap en mettant dessus des paroles glorifiant le national-socialisme, antisémites, racistes et xénophobes.

L'un de ses titres avait été utilisé comme bande-son par l'auteur d'un attentat à Halle dans l'est de l'Allemagne en octobre 2019 qui visait une synagogue et avait fait deux morts, abattus dans la rue et dans un restaurant de kebabs.

Après cet attentat, la police autrichienne a redoublé d'efforts pour le rechercher et l'arrêter.

Le militant appelait depuis 2016 les membres de forums néonazis à commettre des attentats terroristes.