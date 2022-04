Pologne: la Marche des vivants se déroulera fin avril en présence de seuls 8 survivants de la Shoah

Cette année pourrait être la dernière année où des survivants de la Shoah participent à l'événement

Après une interruption de deux ans en raison de la pandémie de coronavirus, la Marche des vivants reprendra sa procession annuelle le 28 avril, en présence seulement de 8 survivants de la Shoah.

La Marche des vivants doit avoir lieu en Pologne lors de la Journée nationale du souvenir de l'Holocauste en Israël. Soixante-dix survivants avaient assisté à la dernière Marche des vivants en 2019.

"Au cours des dernières années, la Marche internationale des vivants et le monde dans son ensemble ont perdu de nombreux survivants de l'Holocauste", ont déclaré la présidente et le président de la Marche des vivants, Phyllis Greenberg Heideman et le Dr Shmuel Rosenman, dans une déclaration commune.

"C'est presque la dernière occasion de marcher aux côtés des survivants de l'Holocauste. Il est de notre responsabilité de porter le flambeau de leur mémoire", ont-ils ajouté.

Comme il est fort probable que ce soit la dernière année où les survivants participent à la Marche des vivants, il a été décidé que le thème serait de passer le flambeau à la prochaine génération, qui sera désormais responsable de la mémoire et de la transmission de l'Holocauste.

"A partir de maintenant, nous préserverons leur mémoire et nous exigerons de nous-mêmes que 'jamais ne signifie jamais'", a déclaré Eitan Neishlos, petit-fils de la survivante Tamar Zisserman, qui a survécu grâce à une famille chrétienne reconnue plus tard comme Juste parmi les nations.

"Ce devoir n'est pas un fardeau, c'est un privilège", a-t-il conclu.