Elections présidentielles en Hongrie: V. Orban en quête d'un quatrième mandat

"C'est une élection juste et équitable"

Après une campagne bouleversée par l'irruption de la guerre en Ukraine, le souverainiste Viktor Orban vit son plus rude combat politique lors des législatives dimanche en Hongrie.

Face à lui, une alliance inédite de six partis, décidée à renverser "l'autoritaire" dirigeant de 58 ans.

Accusé par Bruxelles de multiples atteintes à l'Etat de droit, il a muselé au fil de 12 années de réformes "illibérales" justice et médias, tout en prônant une vision ultra-conservatrice de la société.

Veste noire et visage déterminé, M. Orban a voté avec son épouse Aniko Levai en tout début de matinée, dans une école de la banlieue de Budapest, promettant une "grande victoire".

"C'est une élection juste et équitable", a-t-il assuré, réfutant les accusations de fraude, alors que le scrutin se tient pour la première fois sous la surveillance de plus de 200 observateurs internationaux. Chaque camp a aussi déployé de nombreux bénévoles.

Dans un autre bureau de la capitale, Zita Becker, étudiante et aide sociale de 27 ans, disait espérer un changement car elle ne supporte plus "l'ambiance rétrograde". "Presque tous mes amis ont quitté la Hongrie pour aller en Europe de l'Ouest, et moi, honnêtement, j'envisage de faire la même chose si Orban reste au pouvoir".

Il "est devenu une honte nationale dans le monde: faisons en sorte de laver cette honte du nom de la Hongrie", a lancé son adversaire Peter Marki-Zay, 49 ans, lors d'un ultime rassemblement samedi à Budapest.

Il a affiché son "espoir" même si la tâche n'est pas facile après "12 ans de lavage de cerveau".