Lituanie: un mémorial de la Shoah vandalisé avec des symboles militaires russes

Un mémorial de l'Holocauste à Paneriai en Lituanie a été vandalisé deux fois en seulement quatre jours, selon une information relayée par Israel Hayom mercredi.

Dans les deux cas, le monument a été peint à la bombe avec les lettres Z et V, qui sont des symboles militaires utilisés par l'armée russe. Le premier incident s'est produit le 31 mars et le second le 3 avril.

Ce mémorial a été érigé à la mémoire des 70.000 Juifs assassinés à Paneriai pendant la Seconde Guerre mondiale.

Bien que les autorités n'aient pas encore identifié de suspect, elles affirment que les actes de vandalisme ont très probablement été commis par des nationalistes lituaniens, ou comme une provocation par des partisans de la Russie.

Un membre de la communauté juive locale a déclaré à Israel Hayom que l'incident s'était produit à un moment particulièrement sensible, alors que la communauté juive locale s'inquiète de la situation en Ukraine, se demandant si la Lituanie pourrait être la prochaine cible de Moscou.

"La tentative de lier la communauté juive locale à l'invasion russe de l'Ukraine n'a pas de sens, et cela pourrait encourager l'antisémitisme et les attaques contre les Juifs et les institutions juives", a déclaré Efraim Zuroff, directeur du Centre Simon Wiesenthal à Jérusalem, au sujet des incidents.

"Nous appelons les autorités locales à appréhender et à traduire en justice les auteurs de ces actes aussi vite que possible", a-t-il ajouté.