L'UE va déployer une mission d'observation électorale au Liban avant le scrutin de mai

Une délégation d'observateurs électoraux de l'Union européenne a achevé lundi une visite de six jours au Liban au cours de laquelle elle a discuté du déploiement d'observateurs en vue des prochaines élections législatives du 15 mai dans ce pays en crise.

La mission d'observation a indiqué qu'elle commencerait à déployer 30 observateurs dans tout le Liban dans le courant de la semaine, leur nombre atteignant plus de 150, provenant de 27 États membres de l'UE, de Suisse et de Norvège, le jour du scrutin.

Au cours de sa visite, Gyorgy Holvenyi, chef de la mission, a discuté de son travail avec de hauts responsables, des hommes politiques et des chefs religieux libanais.

Les élections du 15 mai seront les premières au Liban depuis le début de l'effondrement économique du pays en octobre 2019.

Une explosion massive le 4 août 2020 dans le port de Beyrouth, qui a tué plus de 200 personnes, blessé plus de 6.000 autres et causé de larges dégâts dans la capitale libanaise, a précipité la crise du pays.

Le groupe terroriste Hezbollah et ses alliés contrôlent la majorité des sièges du parlement actuel. Leurs opposants espèrent les priver de cette majorité lors du vote du mois prochain.

Au total, 103 listes comptant 1.044 candidats sont en lice pour les 128 sièges de l'assemblée législative, qui sont répartis à parts égales entre chrétiens et musulmans. Les élections parlementaires ont lieu tous les quatre ans au Liban.

M. Holvenyi, un homme politique hongrois actuellement membre du Parlement européen, a souligné que la mission d'observation électorale de l'UE est "impartiale" et "indépendante", ajoutant qu'elle ne juge pas l'issue des élections et ne valide pas les résultats.

Il a précisé qu'elle évaluera le processus électoral et sa conformité aux engagements régionaux et internationaux en matière de participation politique et d'élections démocratiques.

"Nous ne sommes pas là pour interférer dans le processus. Nous ne sommes pas des enquêteurs", a précisé M. Holvenyi.