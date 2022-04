Les cas d'antisémitisme révélés ne sont que la "partie émergée de l'iceberg" (services secrets allemands)

Internet sert de "terreau fertile" à l'antisémitisme

L'agence nationale de renseignement allemande a affirmé que les délits antisémites continuent d'augmenter et que ceux qui sont révélés ne sont que "la partie émergée de l'iceberg".

Le directeur de l'agence BfV, Thomas Haldenwang, a affirmé que les récits antisémites sont de plus en plus adoptés par des personnes "au milieu de la société allemande", lors de manifestations contre les restrictions liées au coronavirus ou au sujet du conflit israélo-palestinien et, dans quelques cas, en rapport avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Internet sert de "terreau fertile" à l'antisémitisme, a-t-il ajouté.

Un rapport du BfV, son deuxième sur le sujet, indique que 2.351 délits antisémites, dont 57 actes de violence, ont été signalés en 2020 - contre 2.032 et 73 respectivement l'année précédente.

Le chiffre global des délits est en constante augmentation depuis 2015, et le chiffre de 2020 est le plus élevé depuis le début du recensement en 2001.

Le commissaire lié aux questions de l'antisémitisme du gouvernement, Felix Klein, a affirmé au journal Welt que "la pandémie a agi comme un accélérateur pour l'antisémitisme".