L'Espagne promet la transparence dans l'enquête sur l'utilisation du logiciel Pegasus contre les indépendantistes catalans

"Le gouvernement a bonne conscience et nous n'avons rien à cacher"

Les autorités espagnoles promettent une transparence totale, tandis que des enquêtes sur des allégations selon lesquelles les téléphones de dizaines de partisans de l'indépendance de la Catalogne ont été piratés avec des logiciels espions puissants et controversés vendus uniquement aux agences gouvernementales.

Selon le rapport du "Citizen Lab" - un organisme canadien basé à l'université de Toronto –, au moins 65 indépendantistes catalans ont été espionnés entre 2017 et 2020, avec le programme Pegasus et d'autres logiciels espions de deux sociétés israéliennes, NSO Group et Candiru.

Une enquête interne menée par l'agence de renseignement espagnole, une commission parlementaire spéciale chargée de publier ses résultats et une enquête distincte du médiateur espagnol seront organisées pour montrer que les autorités centrales de Madrid n'ont "rien à cacher", a déclaré dimanche le ministre de la présidence et des relations avec le Parlement, Félix Bolaños.

"Le gouvernement a bonne conscience et nous n'avons rien à cacher", a-t-il souligné.

Le haut responsable a également précisé que le gouvernement restait attaché aux négociations avec les séparatistes sur l'avenir de cette région du nord-est de l'Espagne, la Catalogne.

"Nous voulons retrouver la confiance en recourant au dialogue et à la transparence", a-t-il martelé à l'issue d'une rencontre avec la cheffe régionale de la présidence catalane, Laura Vilagrà.

Les tensions se sont considérablement apaisées depuis la reprise en 2020 du dialogue entre les indépendantistes et le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez qui a gracié l'an dernier neuf indépendantistes au nom de la "réconciliation".