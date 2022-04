Des délégations de 25 pays participeront à la Marche des Vivants de 2022

Seuls huit survivants de la Shoah prendront part à cette marche

Près de 2.000 participants issus de 25 différents pays participeront jeudi à la traditionnelle Marche des Vivants dans l'ancien camp d'extermination nazi Auschwitz-Birkenau, en Pologne.

Parmi les participants à la Marche figurent des délégations venues d'Israël, des Émirats arabes unis, du Royaume-Uni, de Belgique, de Hongrie, d'Autriche, d'Allemagne, de Hollande, de Lituanie, de Pologne, de Grèce, de France, du Canada, d'Ukraine, des États-Unis, d'Argentine, du Mexique ou encore d'Uruguay.

Par ailleurs, seuls huit survivants de la Shoah prendront part à cette marche qui a lieu à l'occasion de la Journée du souvenir de la Shoah (Yom Hashoah) célébrée jeudi en Israël.

La plupart de ces survivants estiment que cette année pourrait être la dernière où ils pourront assister à l'événement.

Le thème de la Marche sera donc axé sur l'importance de transmettre la responsabilité de l'enseignement de la Shoah aux prochaines générations, et de la mémoire de ceux qui ont enduré les jours sombres de l'oppression nazie et de l'anéantissement systématique de plus de 6 millions de victimes juives.

La marche de 3,2 kilomètres depuis le camp d'Auschwitz I à Birkenau se terminera par la cérémonie traditionnelle organisée sur les vestiges des crématoriums d'Auschwitz-Birkenau, à laquelle participeront l'ancien grand rabbin israélien Yisrael Meir Lau, le cantor de l'armée israélienne Shai Abramson, des survivants de la Shoah et le chanteur israélien Harel Skaat.

Des torches du souvenir seront allumées en mémoire des six millions de femmes, d'enfants et d'hommes juifs qui ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale.