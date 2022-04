Pour la première fois, une délégation arabe israélienne participe à la Marche des vivants à Auschwitz

Le groupe a rencontré des survivants de la Shoah, dont l'un a dit : "Vous me donnez de l'espoir"

Pour la première fois, une délégation arabe israélienne a pris part à la traditionnelle Marche des vivants qui se déroulait sur le site de l'ancien camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau en Pologne, jeudi, à l'occasion de la journée de commémoration de la Shoah.

La délégation, qui comprenait des Arabes israéliens musulmans, chrétiens et druzes, a été organisée par l'organisation à but non lucratif "Biyachad", qui signifie "ensemble".

Avant le voyage, le groupe a effectué une visite préparatoire à Yad Vashem, le mémorial et musée national de la Shoah en Israël. Après leur arrivée en Pologne, les participants ont visité le vieux quartier juif de Cracovie et l'usine d'Oskar Schindler.

À Auschwitz, jeudi, le groupe a rencontré des survivants de la Shoah, dont l'un a dit à ses membres : "Vous me donnez de l'espoir."

Pendant la marche, le groupe était accompagné par le député de la Knesset Abir Kara.

"Nous sommes Israéliens à tous points de vue, et nous sommes censés vivre comme des Israéliens", a déclaré Mahmud Abu Ria, l'un des participants du groupe.

"J'ai grandi avec des Juifs et j'ai entendu des histoires de mes amis du monde entier, qu'il y avait des persécutions, qu'ils voulaient les assassiner et les détruire", a déclaré son frère, Amir, au radiodiffuseur public Kan.

"Quand ils voient un groupe arabe qui veut leur faire du mal ou une organisation terroriste qui veut détruire et assassiner des Juifs, simplement parce qu'ils sont Juifs, ils ont peur", a-t-il ajouté. "Il y a des flashbacks de ce que leurs grands-parents ont dit".

"Je veux comprendre la douleur des Juifs avec qui je travaille et avec qui je vis tous les jours. Je dois comprendre leur douleur et ce qui se cache derrière elle", a-t-il ajouté. "Je ne peux pas vivre dans le pays sans apprendre à connaître l'autre côté".

Également pour la première fois cette année, la marche comprenait une délégation officielle des Émirats arabes unis et une cérémonie en arabe. Des délégués sont également venus de Syrie et du Liban, d'Arabie saoudite, de Jordanie, d'Égypte, du Maroc, de Turquie et de Jérusalem-Est.

Un groupe d'influenceurs musulmans a également participé, dans le cadre d'un groupe appelé Shakara qui vise à renforcer le lien entre Israël et le monde arabe après les accords d'Abraham.

Plusieurs milliers de personnes au total ont participé à la marche, l'un des plus grands événements annuels de commémoration de la Shoah au monde, qui a eu lieu cette année après une interruption de deux ans due à la pandémie. Les années précédentes, les participants se comptaient par dizaines de milliers.