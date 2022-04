Le parti travailliste britannique accueille une délégation israélienne

"une étape importante dans la reconstruction de la relation profonde et historique" depuis Corbyn

Le leader du parti travailliste britannique, Keir Starmer, et des membres importants de son parti ont récemment accueilli des membres du parti travailliste israélien (Avoda), les emmenant faire du porte-à-porte pour rencontrer les résidents dans le cadre de la campagne pour les élections locales dans le nord de Londres.

Selon un rapport publié jeudi dans le quotidien The Guardian, M. Starmer a accueilli neuf représentants israéliens, dont le maire adjoint de Tel-Aviv, Chen Arieli, le chef de l'exécutif du parti travailliste, Nir Rosen, et des cadres du bureau du chef du parti, Merav Michaeli.

Selon le rapport, la délégation israélienne a rencontré des membres du parti travailliste tels que David Lammy, David Evans et Morgan McSweeney, discutant avec eux de stratégies de campagne.

Wesley Streeting, membre du parti, a également invité la délégation à dîner.

Cette démarche, décrite par The Guardian comme une "offensive de charme", vise à souligner le contraste avec la direction du parti par Jeremy Corbyn, connu pour ses positions anti-israéliennes lorsqu'il dirigeait le parti.

En 2018, le parti travailliste israélien et Le Labour avaient coupé tout contact lorsque Jeremy Corbyn était le chef du parti.

L'homme d'affaires Avi Gabbay avait accusé Jeremy Corbyn de faire preuve d'hostilité envers la communauté juive du Royaume-Uni et d'autoriser des déclarations et des actions antisémites de la part des responsables de son parti.

Le conseiller international de Mme Michaeli, Jonathan Cummings, a exprimé un "grand soulagement" d'être en contact avec le parti britannique, selon The Guardian.

Il a également déclaré que la délégation israélienne ne s'attendait pas à recevoir autant de temps et d'attention de la part des membres dirigeants du parti.

"Notre principale préoccupation a toujours été l'antisémitisme et la communauté juive - l'anti-israélisme, l'antisionisme, c'était presque une question secondaire. Nous voulions être du bon côté, soutenir la communauté ici", a-t-il souligné.

Michael Rubin, directeur de Labour Friends of Israel, a décrit la visite comme "une étape importante dans la reconstruction de la relation profonde et historique avec notre parti frère", selon The Guardian.