L'Église d'Angleterre s'excuse pour des lois antisémites datant de 800 ans

L'Église d'Angleterre a présenté ses excuses pour les lois anti-juives que l'ancienne Eglise catholique avait adoptées il y a 800 ans.

L'événement marque l'anniversaire du synode d'Oxford de 1222, qui a abouti à l'expulsion des Juifs d'Angleterre 68 ans plus tard, suivie de répercussions similaires à travers l'Europe.

L'événement a réuni des dignitaires et des chefs religieux, dont le rabbin en chef Ephraim Mirvis et des représentants de l'archevêque de Cantorbéry Justin Welby.

En promulguant les décrets du quatrième concile du Latran (1215), le synode a ajouté une série de mesures anti-juives supplémentaires pour l'église médiévale en Angleterre.

Elles interdisaient les interactions sociales entre Juifs et chrétiens, établissaient des dîmes ecclésiastiques spécifiques pour les Juifs et imposaient aux Juifs anglais de porter un badge d'identification. Ces lois ont été suivies de nouvelles lois anti-juives et de l'expulsion massive de la communauté juive.

"Ce n'est qu'en regardant en arrière et en reconnaissant nos échecs en tant que chrétiens que nous pouvons commencer à avancer avec authenticité" a déclaré Cantorbéry Justin Welby.

Mirvis a souligné que l'amitié profonde "doit être accompagnée d'honnêteté afin qu'ensemble nous puissions être une bénédiction pour le monde."

Un communiqué de presse du diocèse d'Oxford a déclaré que "notre intention est que cette commémoration soit un signal fort d'un potentiel aussi riche, reflété dans la profondeur des rencontres et des services interreligieux qui existent de plus en plus à Oxford et dans notre société".