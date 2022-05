Un trésor caché par les nazis aurait été localisé en Pologne (média)

Ce butin aurait été accumulé et caché sur les ordres d'Heinrich Himmler

Des chasseurs de trésors à la recherche de biens de valeur pillés par les nazis en Pologne auraient retrouvé un caisson métallique susceptible de contenir des trésors spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale, selon une information rapportée par le Daily Mail mercredi.

La découverte a été faite à l'aide d'un géoradar dans un palais du 18ème siècle abandonné, situé dans le village de Minkowskie au sud de la Pologne. Le caisson serait situé à environ trois mètres sous le sol.

Les fouilles dans cet ancien palais utilisé par les SS comme bordel, ont commencé en mai de l'année dernière. Plusieurs tonnes d'or pourraient y avoir été dissimulées dans différentes caches au sein de la bâtisse.

Selon les historiens, ce butin aurait été accumulé et caché sur les ordres d'Heinrich Himmler vers la fin de la guerre Seconde Guerre mondiale dans l'optique de bâtir un quatrième Reich.

Le trésor dissimulé dans la bâtisse inclurait l'"Or de Breslau" qui a disparu du siège de la police dans ce qui est maintenant la ville polonaise voisine de Wrocław.

On pense également qu'il comprend des bijoux et des objets de valeur provenant de riches Allemands qui vivaient dans la région, et qui ont remis leurs biens à la police locale nazie SS afin de les protéger d'un éventuel pillage par l'Armée rouge.

Il pourrait aussi inclure 47 œuvres d'art d'importance internationale, qui auraient été volées dans des collections en France.

Selon Roman Furmaniak de la Silesian Bridge Foundation qui a souscrit un bail de dix ans sur le bâtiment, l'emplacement du butin a été révélé par des documents secrets, notamment le journal d'un officier SS et une carte que les chasseurs de trésors ont reçue de descendants d'officiers.

La fondation attend maintenant l'autorisation des autorités locales pour remonter le caisson à la surface, mais aussi le feu vert des démineurs de l'armée, car la cachette aurait pu être piégée par les SS. Le processus prendra probablement des mois, a indiqué Roman Furmaniak.

Le palais de Minkowskie est le premier des 11 sites de Basse-Silésie identifiés par la fondation dans le journal de l'officier nazi.

"Nous sommes décrits partout comme des chasseurs de trésors, mais en fait, nous ne voulons rien pour nous-mêmes. Nous souhaitons remettre ces biens à leurs propriétaires légitimes dans l'intérêt du patrimoine mondial et en tant qu'acte de réparation des crimes nazis", a souligné Roman Furmaniak au Daily Mail.