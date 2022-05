Autriche: près d'un millier d'incidents antisémites en 2021 (rapport)

Ce chiffre représente une augmentation de 65% par rapport à l'année précédente

Les incidents antisémites ont atteint un niveau record en Autriche l'année dernière, selon un rapport publié vendredi.

Les statistiques, compilées par la communauté juive de Vienne, ont fait état de 965 incidents en 2021 – le nombre le plus élevé depuis que l'organisation a commencé à les recenser il y a 20 ans.

Ce chiffre représente une augmentation de 65% par rapport à l'année précédente, où 585 incidents avaient été enregistrés.

"La montée des incidents antisémites est un phénomène mondial et nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les composantes de la société pour lutter contre ce défi", a déclaré Oskar Deutsch, président de la communauté juive de Vienne et de l'Association fédérale des communautés religieuses juives en Autriche.

Parmi les incidents signalés en 2021 dans ce pays germanophone d'Europe centrale où vivent 8,9 millions d'habitants, la majorité - environ 60% - était constituée de commentaires et de messages, en présentiel et en ligne, "abusifs".

La deuxième catégorie la plus importante, qui représentait 27% du total des incidents, était les envois de masse et des documents contenant des messages antisémites et des stéréotypes.

Environ 1% du total des incidents impliquaient des agressions ou des tentatives d'agression, 2,5% des menaces et 10% des dommages et des profanations.

De loin, la plus grande proportion d'incidents - 461, soit 48% du total des incidents - pourrait être attribuée à des personnes soutenant des mouvements de droite, d'extrême droite et néonazis.

Environ 15% ont été perpétrés par des individus de gauche et 11% par des musulmans. Un quart des incidents ne pouvaient être attribués à aucun groupe démographique particulier.