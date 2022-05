Paris "se tiendra aux côtés de la Finlande et de la Suède" en cas d'agression (Elysée)

La présidence française s'adresse à "tout Etat qui chercherait à tester la solidarité européenne"

La France "se tiendra aux côtés de la Finlande et de la Suède" en cas d'agression, a déclaré lundi soir l'Elysée après que ces deux pays ont annoncé vouloir adhérer à l'Otan.

"Tout Etat qui chercherait à tester la solidarité européenne, à travers une menace ou une agression contre leur souveraineté par quelque moyen que ce soit, doit avoir la certitude que la France se tiendra aux côtés de la Finlande et de la Suède", écrit la présidence française dans un communiqué.

"La France réaffirme son engagement aux termes de l'article 42.7 du traité sur l'Union européenne, et se tient prête à renforcer les coopérations en matière de défense et de sécurité avec ces deux partenaires, par des consultations stratégiques de haut niveau et des interactions militaires renforcées", poursuit l'Elysée.

L'article 42.7 du traité de Lisbonne est une clause de défense mutuelle entre les Etats membres de l'UE.

Ces déclarations interviennent tandis que la Russie a estimé que l'adhésion de la Suède et de la Finlande au traité de l'Atlantique nord (Otan) en réaction à l'offensive russe contre l'Ukraine était une erreur qui minerait la sécurité sur le continent européen.

Le Royaume-Uni a de son coté signé avec la Suède et la Finlande des accords de défense et de protection mutuelle en cas d'agression la semaine dernière, en amont de l'annonce de leurs décisions de rejoindre l'Otan. Ces accords "démontrent notre engagement ferme et sans équivoque envers les deux pays pendant ce processus et au-delà", a affirmé lundi la ministre des Affaires étrangères britannique Liz Truss.

Quant au président turc, Recep Tayyip Erdogan, il ne compte pas "céder" sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan.

"Comment allons-nous leur faire confiance? La Suède est la pépinière des organisations terroristes (du PKK)", a martelé le chef de l'Etat.

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu se rendra mardi aux Etats-Unis pour s'entretenir mercredi avec le Secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken.