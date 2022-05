Isaac Herzog expose sa vision d'un "Moyen-Orient renouvelable" à Davos

Le président souhaite des "infrastructures communes et des technologies partagées pour améliorer le monde"

Le président israélien Isaac Herzog a donné mercredi un aperçu de sa vision de ce qu'il appelle un "Moyen-Orient renouvelable", lors de son allocution au Forum économique mondial de Davos en Suisse.

"Ensemble, nous pouvons façonner non seulement un nouveau Moyen-Orient, mais un Moyen-Orient renouvelable : une nouvelle alliance régionale pour un avenir stable et durable. Un Moyen-Orient qui prospère en tant que centre mondial de solutions durables dans les domaines de l'alimentation, de l'eau et de la santé, et qui sert de source d'énergie, principalement solaire, pour l'Europe, l'Asie et l'Afrique", a-t-il déclaré.

M. Herzog a décrit ce "Moyen-Orient renouvelable" comme "une région qui n'est pas seulement nouvelle, dans le sens de différente, mais qui est soutenue par son propre élan positif, développant des systèmes de défense collaboratifs, des infrastructures communes et des technologies partagées pour améliorer le monde".

Le président israélien a également mis en garde contre la montée de l'incitation à la violence et de l'antisémitisme en ligne, citant les théories du complot qui ont imputé aux Juifs la pandémie du Covid-19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Il y a toujours quelqu'un qui blâme le peuple juif", a-t-il affirmé.