Espagne: le Parlement catalan adopte une résolution affirmant qu'Israël commet "un crime d'apartheid" contre les Palestiniens

Le mouvement BDS a qualifié l'initiative du Parlement catalan d'"historique"

Le Parlement régional de Catalogne, un parlement régional en Espagne, a adopté jeudi une résolution affirmant qu'Israël commet un "crime d'apartheid" contre le peuple palestinien.

Il est le premier parlement d'Europe à adopter une telle résolution.

Le texte voté par les députés affirme que "le régime appliqué par Israël aux territoires palestiniens occupés est contraire au droit international et équivaut au crime d'apartheid tel que défini dans la Convention de Rome".

La résolution a été enregistrée lors de la semaine de l'apartheid israélien le 21 mars, marquant la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale.

Ce jour-là, la Coalition catalane "Prou ​​Complicitat amb Israel" (Stop à la complicité avec Israël) a organisé une rencontre entre plusieurs partis membres du Parlement catalan ainsi que des responsables de Human Rights Watch et Amnesty International-Espagne.

Lors de cette réunion, les deux ONG ont présenté les conclusions de leurs rapports respectifs sur l'apartheid israélien présumé, appelant la Catalogne" à ne pas apporter d'aide ou d'assistance au maintien de cette politique de discrimination", et à agir pour y mettre fin.

La résolution adoptée appelle le gouvernement de Catalogne et le gouvernement espagnol "à utiliser tous les outils politiques et diplomatiques à leur disposition, pour contraindre les autorités israéliennes à mettre en œuvre les recommandations émises par Amnesty International et Human Rights Watch".

Elle appelle également "à veiller à ce que les droits de l'homme soient au cœur de tous les accords bilatéraux et multilatéraux avec les institutions officielles israéliennes, en appliquant une vigilance accrue pour éviter tout soutien au système d'apartheid".

Le mouvement BDS s'est félicité de l'initiative du Parlement catalan, qualifiant la résolution d'"historique".