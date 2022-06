Allemagne: des œuvres aux relents antisémites exposées à la foire d'art Documenta

"Certains des éléments représentés dans cette expositions rappellent la propagande utilisée par Goebbels"

Des dirigeants juifs ainsi que l'ambassade d'Israël en Allemagne ont exprimé lundi leur "dégoût" face aux images antisémites exposées à la Documenta, l'une des plus grandes foires d'art au monde.

L'une des œuvres mises en cause, exposée par le groupe artistique indonésien Taring Padi, représente un cochon portant un casque portant l'inscription "Mossad".

Dans la même œuvre, un homme est représenté avec des papillotes souvent associées aux juifs orthodoxes, des crocs et des yeux injectés de sang, et portant un chapeau noir avec l'insigne SS.

"Nous sommes dégoûtés par les éléments antisémites affichés publiquement à l'exposition Documenta 15", a déclaré l'ambassade d'Israël dans un communiqué.

"Certains des éléments représentés dans cette exposition rappellent la propagande utilisée par Goebbels et ses hommes de main pendant les périodes les plus sombres de l'histoire allemande", a-t-il ajouté. "Toutes les lignes rouges ont non seulement été franchies, mais elles ont été brisées."

Josef Schuster, du Conseil central des Juifs d'Allemagne, a pointé pour sa part que "la liberté artistique s'arrêtait là où commence la xénophobie".

La ministre de la Culture, Claudia Roth, a également déclaré que c'était ici que "la liberté artistique trouvait ses limites", alors qu'elle exhortait les commissaires de l'émission à "tirer les conclusions nécessaires".

Le président de la Société germano-israélienne, Volker Beck, a déclaré au quotidien Bild son intention de porter plainte pour certains éléments exposés.

Documenta, qui se déroule dans la ville allemande de Kassel, expose les œuvres de plus de 1.500 participants. Pour la première fois depuis son lancement en 1955, l'événement est organisé par un collectif, l'indonésien Ruangrupa.

Peu avant l'ouverture de la foire d'art ce week-end, les organisateurs avaient déjà été vivement critiqués pour avoir inclus le collectif baptisé "La question du financement" lié au mouvement du BDS qualifié d'antisémite par le gouvernement allemand en 2019.

Environ la moitié du budget de 42 millions d'euros de Documenta provient de fonds publics.

Inaugurant l'exposition ce week-end, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a déclaré qu'il avait d'abord envisagé de ne pas le faire.

"Alors que certaines critiques sont justifiées à l'égard des politiques israéliennes, telles que la construction de colonies", a-t-il dit, "la reconnaissance de l'Etat israélien est la base et la condition préalable du débat" en Allemagne.

Il a également qualifié d'inquiétant le refus de certains artistes européens ou américains de prendre part à des manifestations culturelles auxquelles participent des Israéliens juifs.

Il est frappant qu'aucun artiste juif d'Israël ne soit représenté à cette édition de la Documenta, a-t-il enfin noté.