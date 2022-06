Allemagne: une œuvre critiquée pour ses éléments à caractère antisémite retirée d'une exposition

La fresque représente notamment un soldat au visage de cochon portant un foulard avec une étoile de David

La banderole d'un collectif artistique indonésien, exposée dans une foire d'art allemande et dénoncée comme contenant des éléments antisémites, a été recouverte avant son prochain retrait, ont annoncé des responsables.

Cette banderole créée par le collectif Taring Padi et intitulée "People's Justice", a suscité de vives objections après avoir été installée sur une place centrale de la ville de Kassel dans le cadre de l'exposition d'art contemporain Documenta.

Les critiques se sont concentrées sur la représentation d'un soldat au visage de cochon portant un foulard avec une étoile de David et un casque mentionnant le mot "Mossad", le nom de l'agence de renseignement israélienne.

Dans la même œuvre, un homme est représenté avec des papillotes souvent associées aux juifs orthodoxes, des crocs et des yeux injectés de sang, et portant un chapeau noir avec l'insigne SS.

Lundi, l'ambassade d'Israël à Berlin s'était dite "consternée par les éléments antisémites" présentés à Kassel, appelant à leur retrait immédiat de l'exposition. Elle a affirmé que les éléments incriminés n'avaient '"absolument rien à voir avec la libre expression d'opinion, mais qu'ils étaient l'expression d'un antisémitisme à l'ancienne".

"Les éléments représentés rappellent la propagande utilisée par Goebbels et ses hommes de main pendant les périodes les plus sombres de l'histoire allemande", a ajouté l'ambassade. "Toutes les lignes rouges ont non seulement été franchies, mais elles ont été brisées."

Suite à ces critiques, les organisateurs ont indiqué lundi - soit trois jours après la mise en place de la banderole - que l'œuvre serait dissimulée après une décision conjointe avec le collectif d'art. Mardi, le maire de Kassel, Christian Geselle, a déclaré qu'il serait entièrement démonté pendant la journée.

La ministre allemande de la Culture, Claudia Roth, a déclaré dans un communiqué que ce retrait arrivait "avec du retard" et qu'il "n'était qu'une première étape".

"D'autres retraits doivent suivre", a-t-elle ajouté. "Il faut éclaircir dans quelles circonstances une telle fresque aux éléments figuratifs antisémites a pu être installée."

Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook après la décision de couvrir la bannière, le collectif indonésien Taring Padi a insisté sur le fait que l'œuvre – qui, selon lui, a été exposée pour la première fois au South Australia Art Festival à Adélaïde il y a 20 ans – "n'était en aucun cas liée" à l'antisémitisme.

Il a affirmé que "tous les personnages représentés sur la bannière faisaient référence à un symbolisme répandu dans le contexte politique indonésien".

"Nous sommes désolés que les détails de cette bannière aient été mal compris. Nous nous excusons pour les offenses commises", a-t-il déclaré.

Documenta, tenue dans la ville allemande de Kassel, comprend les œuvres de plus de 1.500 participants.