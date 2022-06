Le mémorial d'Auschwitz affirme être la cible de la propagande russe

"La Russie et les Russes, le seul gaz que vous et votre pays méritez est le Zyklon B"

Le musée d'Auschwitz-Birkenau a affirmé vendredi être la cible d'une propagande "primitive" diffusée par les agences de l'État russe sur les réseaux sociaux.

Le musée a déclaré que certaines publications sur les réseaux sociaux montraient des autocollants antirusses placés autour du mémorial de l'ancien site du camp de la mort d'Auschwitz situé dans le sud de la Pologne.

Sur de fausses images tweetées par des sites officiels russes, on peut voir des autocollants mentionnant "La Russie et les Russes, le seul gaz que vous et votre pays méritez est le Zyklon B", en référence au gaz utilisé par les Allemands pour tuer leurs victimes dans l'ancien camp de la mort.

Les messages postés en ligne, dont le but semble être de démontrer que les Russes sont la cible de russophobie, affirment que les autocollants en question ont été affichés le 22 juin, date anniversaire de l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie en 1941.

Le musée d'Auschwitz a indiqué pour sa part qu'aucun autocollant de ce type n'avait été trouvé aux endroits montrés sur les images, et que les caméras de sécurité du site ne montraient personne apposant quoi que ce soit sur les lieux le 22 juin ou avant.

D'après le musée, une analyse a montré que les photos avaient été manipulées et les autocollants ajoutés numériquement. .

"Tout indique que les photographies ne sont qu'une manipulation", a déclaré le musée, qualifiant les images de "propagande primitive et grossière".

Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que son objectif était de "dénazifier" le pays voisin, sachant que le président démocratiquement élu est juif et a perdu des membres de sa famille dans la Shoah.

"L'utilisation du mémorial d'Auschwitz-Birkenau à des fins de propagande accréditant la prétendue russophobie et renforçant les théories sur la nécessité de dénazifier l'Ukraine, doit être combattue", a ajouté le musée.

Plus de 1,1 million de personnes, juives pour la plupart, ont été assassinées par les nazis et leurs collaborateurs à Auschwitz.