Allemagne: plus de 2.700 incidents antisémites signalés en 2021

Un groupe de suivi de l'antisémitisme en Allemagne affirme avoir recensé plus de 2.700 incidents dans le pays l'année dernière, dont 63 attaques et six cas de violence extrême, rapporte l'Associated Press.

Le Département de recherche et d'information sur l'antisémitisme (RIAS), affirme que la pandémie de coronavirus avec les complots anti-juif et le conflit en mai 2021 entre Israël et la bande de Gaza ont été les principaux moteurs des 2.738 incidents qu'il a documentés.

Le commissaire du gouvernement allemand à la lutte contre l'antisémitisme, Felix Klein, qualifie le nombre d'incidents - plus de sept par jour - "d'effrayant", mais affirme également que "dans le même temps, chacun des incidents signalés est également une étape vers la réduction des chiffres inquiétants."

Les extrémistes de droite étaient responsables de 17 % des incidents, mais plus de la moitié de tous les incidents antisémites n'ont pas pu être attribués à un groupe politique spécifique, selon le rapport.

Parmi les cas de "violence extrême", le RIAS a inclus une attaque contre un participant juif à une veillée pour Israël à Hambourg et une fusillade dans un centre communautaire juif à Berlin.

Au total, 964 personnes – juives et non juives – ont été directement touchées par des incidents antisémites, a indiqué Benjamin Steinitz, le chef du RIAS, aux journalistes à Berlin.

L'année 2021 a été l'année où l'antisémitisme a le plus sévi dans le monde au cours de la dernière décennie, avec au moins 10 incidents en moyenne par jour, selon le rapport annuel sur l'antisémitisme publié par l'Organisation sioniste mondiale (WZO) et l'Agence juive.