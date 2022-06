La Turquie réclame l'extradition de 33 personnes à la Finlande et à la Suède

Le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) est classé comme terroriste par Ankara et ses alliés

La Turquie va réclamer à la Finlande et à la Suède l’extradition de 33 personnes appartenant aux mouvements PKK et Fetö qu'elle considère comme terroristes, a annoncé mercredi le ministre de la Justice Bekir Bozdag.

Cette requête intervient au lendemain de la signature d'un mémorandum entre les trois pays ouvrant l'accès des deux nations nordiques à l'Alliance atlantique.

"Dans le cadre du nouvel accord, nous allons demander à la Finlande l'extradition de six membres du PKK et six membres de Fetö; et à la Suède d'extrader dix membres de Fetö et onze du PKK", a déclaré le ministre dont les propos ont été rapportés par les médias locaux.

Le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) est classé comme terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux.

Fetö, est l'acronyme du mouvement fondé par le prédicateur Fethullah Gülen, installé au Etats-Unis et considéré par le président Recep Tayyip Erdogan comme responsable de la tentative de coup d'état de juillet 2016.