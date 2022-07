Croatie: des écoliers juifs français découvrent une croix gammée peinte devant leur hôtel

Une enquête a été ouverte

Des écoliers juifs français en vacances en Croatie ont découvert lundi une croix gammée géante peinte sur le trottoir en face de leur hôtel à Trilj.

Une soixantaine d'écoliers juifs séjournent à Trilj pour une durée de trois semaines.

L’Association juive européenne (EJA), basée à Bruxelles, a été informée de l'incident et la police a ouvert une enquête.

Son représentant en Croatie, Romano Bolković a écrit un post Facebook pour dénoncer l'incident.

"Nous sommes un pays où la Shoah a eu lieu il y a 70 ans. Nous devons avoir un taux de tolérance zéro envers de tels actes. Parce que ce fléau est clairement radical. Radical, oui, pour ceux d'entre vous qui ont lu et appris que ce mal est profondément enraciné", a-t-il souligné.

“C’est une honte absolue. Si je suis certain que les opinions de l’individu et du groupe responsables de la peinture d’une croix gammée géante ne sont pas représentatives de la grande majorité des Croates, l’acte et la nature de cette attaque – car c’est bien de cela qu’il s’agit – restent une profonde entaille pour les Juifs du monde entier”, a déclaré le président de l’EJA, le rabbin Menachem Margolin, rapporte l'European Jewish Press.

"Les vacances de ces enfants seront désormais inoubliables, pour toutes les mauvaises raisons", a-t-il ajouté.

L'antisémitisme est en forte augmentation depuis plusieurs années en Europe. L'année 2021 a notamment été l'année où il a le plus sévi dans le monde au cours de la dernière décennie, avec au moins 10 incidents en moyenne par jour, selon le rapport annuel sur l'antisémitisme publié par l'Organisation sioniste mondiale (WZO) et l'Agence juive.