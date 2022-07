Allemagne: des arbres dédiés à la mémoire des victimes de Buchenwald délibérément abattus

"Nous sommes consternés par cette attaque délibérée contre la commémoration"

Le mémorial du camp de concentration de Buchenwald a indiqué mercredi que sept arbres dédiés à la mémoire des victimes du camp nazi dans l'est de l'Allemagne ont été abattus.

La fondation qui gère le mémorial a tweeté que les arbres près du site avaient apparemment été vandalisés la veille, publiant des photos montrant les tronc coupés à mi-hauteur.

"Nous sommes consternés par cette attaque délibérée contre la commémoration", a-t-il été ajouté. La fondation a déclaré avoir porté plainte auprès de la police.

L'un des arbres était dédié aux enfants tués à Buchenwald et les autres à six prisonniers du camp. Les arbres faisaient partie d'un projet baptisé "1.000 hêtres" et ont été plantés en bord de route à l'extérieur du camp le long de laquelle les prisonniers étaient emmenés.

Le camp de concentration de Buchenwald a été créé en 1937. Plus de 56.000 des 280.000 détenus ont été tués par les nazis ou sont morts des suites de la faim, de la maladie ou d'expériences médicales avant la libération du camp le 11 avril 1945.