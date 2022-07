Menaces contre l’Agence juive en Russie: à quoi joue Vladimir Poutine?

Le président russe pourrait chercher à contrecarrer le phénomène de "l'alyah Poutine"

Olga, 75 ans, n’a jamais pu supporter Vladimir Poutine. Dès son arrivée au pouvoir il y a 20 ans, elle l’a perçu comme un "dangereux autocrate", et a compris que ses propres jours dans le pays étaient comptés. Après avoir fait son alyah une première fois en 2012, elle a de nouveau fait ses valises pour Israël il y a deux mois, où elle a rejoint sa fille. "J’ai du mal à supporter la mentalité des gens et le climat, mais il n’y avait pas d’alternative". Partie précipitamment, elle n’a pas eu le temps de vendre son appartement et a chargé une amie de s’en occuper, non sans inquiétude. "J’ai peur que les services russes, qui savent tout, accusent mon amie de collusion avec un agent étranger lorsqu’ils sauront que je suis partie", raconte-elle à i24NEWS.

Yelena, Gregory Gourevitch et leur fille ont, eux, fui la Russie aux premières heures de la guerre. En dehors du contenu de cinq valises, ils ont tout laissé derrière eux. Si les premiers jours de leur arrivée en Israël ressemblaient aux vacances, ils réalisent aujourd’hui avoir quitté leur patrie pour de bon, et les larmes ne sont jamais loin. "Ça fait peur", confie Yelena. "La répression est encore montée à un autre niveau depuis l’invasion de l’Ukraine", raconte Gregory à i24NEWS. "La police arrête les gens en pleine rue pour vérifier leur téléphone. En dehors de cela, ils peuvent inventer n’importe quel prétexte pour appréhender quelqu’un soupçonné d’être contre le régime". Le couple fait face à des difficultés financières, car il n’a pu sortir du pays aucune économie en dollars et que ses cartes bancaires russes sont bloquées. "Mais tout ceci n’est rien par rapport au fait de vivre dans un pays libre", assure-t-il.

"C’est ici que le projet sioniste prend tout son sens", relève pour i24NEWS le politologue Alexander Grinberg. "Les Juifs russes n’ont nulle part d’autre où aller en dehors d’Israël, car aucun pays ne leur accordera le statut de réfugiés." Ainsi, si l’on parle beaucoup, depuis le début de la guerre, de l’immigration juive d’Ukraine, il est un phénomène de plus en plus conséquent, de l’autre côté du front, que l'on ne peut plus ignorer : celui de "l’alyah Poutine", comme on l’appelle désormais.

Entre 2015 et 2019, après l’annexion de la Crimée par Moscou, environ 40 000 Juifs de Russie ont ainsi fait leur alyah, alors que durant toute la décennie précédente, ils n’avaient été que 38 000. Parmi les principales motivations de leur départ, les difficultés économiques ajoutées à ce coup de force militaire, perçu comme le signe précurseur de la dérive autoritariste du maître du Kremlin. Et cette tendance a encore pris de l’ampleur depuis l’invasion de l’Ukraine fin février. Selon les données communiquées à i24NEWS par Arié Abitbol, directeur de l’Agence juive en France, Belgique et Suisse, l’alyah en provenance de Russie a enregistré un bond de 400% ces derniers mois, avec un nombre mensuel d’arrivants équivalant à celui des olims d’Ukraine.

L’Agence juive sur la sellette

Cette vague d’alyah pourrait toutefois être freinée par la possible fermeture de l’Agence juive en Russie. Le ministère de la Justice s’est en effet prononcé jeudi pour la dissolution de l’organisation dédiée à l’immigration juive, provoquant un véritable coup de tonnerre en Israël et en diaspora. Certains y voient la volonté de la Russie de sanctionner Israël en raison de ses dernières prises de position jugées trop pro-ukrainiennes, ou bien d’envoyer un avertissement au nouveau Premier ministre israélien Yaïr Lapid, qui n’a pas mâché ses mots lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères pour condamner l’invasion russe.

"La Russie est un Etat mafieux, sans foi ni loi. Toutes les décisions y sont arbitraires. Une organisation peut être dissoute du jour au lendemain en fonction des intérêts du pouvoir sans qu’il n’y ait aucun recours", relate à i24NEWS Alexander Grinberg, qui souligne toutefois que l’Agence juive en Russie possède depuis déjà plusieurs années un statut juridique particulier d’"agent financé par l’étranger", ce qui la place d’ores et déjà dans une position délicate d’entité surveillée.

A moins, et c’est une autre hypothèse avancée, que Vladimir Poutine voie d’un œil de plus en plus mauvais le départ de ses citoyens juifs vers Israël, une population largement éduquée dont le pays a plus que jamais besoin, à mesure qu’il se replie sur lui-même face aux sanctions occidentales.

L’autre signe du resserrement de l’étau autour de la communauté juive est la pression accrue autour de ses dirigeants afin qu’ils prennent position en faveur de la guerre en Ukraine, comme se sont empressés de le faire les prêtres et les imams du pays. L’ancien grand rabbin de Moscou a été le premier à en faire les frais. Après s’être prononcé publiquement contre l’invasion russe, Pinchas Goldschmidt a été poussé vers la sortie et démis de ses fonctions après 33 ans de service. Il est aujourd’hui installé à Jérusalem.

Des pressions similaires pourraient s’exercer contre le mouvement Chabad particulièrement répandu en Russie, dont la tiédeur face aux entreprises belliqueuses du Kremlin est de plus en plus pointée du doigt. Le grand rabbin de Russie Berel Lazar, surnommé "le rabbin de Poutine" en raison de sa proximité avec le président, s’est ainsi contenté de faire des déclarations générales en faveur de la paix. Mais que se passera-t-il si le dirigeant religieux est sommé par le pouvoir de soutenir la guerre ?

L’alyah des Juifs russes menacée ?

Alors que 80% des 200.000 Juifs du pays affirment soutenir la guerre – des données à prendre avec précaution selon les observateurs - 12.000 attendent actuellement leur départ pour Israël. Dans ce contexte déjà compliqué, quelles conséquences pourrait avoir la fermeture des bureaux de l’Agence juive sur l’alyah russe ?

Si Arié Abitbol se garde de toute spéculation, se contentant d’indiquer que la procédure juridique suit son cours et que l’Agence juive sait travailler à distance comme elle l’a prouvé avec l’Ukraine, Alexander Grinberg affirme, lui, que l’impact d’une éventuelle dissolution de l’organisation en Russie serait limité. "Les activités de l’Agence juive en Russie étant de facto assez restreintes, elle est très facilement contournable. L’organisme qui s’occupe véritablement de l’alyah des Juifs de Russie est Nativ, le département du Bureau du Premier ministre israélien chargé de l’immigration des pays d’ex-Union soviétique et d’Europe de l’Est", explique-t-il à i24NEWS. Il réfute ainsi les affirmations selon lesquelles la Russie pourrait renouer avec l’époque des refuzniks : "Poutine n’est pas Staline. Il n’est pas antisémite et considère la politique de l’URSS envers les Juifs comme une erreur historique."

Les analystes s’accordent toutefois pour dire que la disparition de l’Agence juive en Russie aurait un impact psychologique considérable sur les Juifs du pays, qui pourraient être gagnés par un sentiment d’insécurité, et aller jusqu’à dissimuler leur identité. Il se pourrait que cette dissolution soit également interprétée comme une marque de vulnérabilité touchant cette population. "Sans imaginer revenir à l’époque des pogroms, on ne peut ignorer que la société russe est profondément antisémite. Elle n’aime ni les Juifs, ni Israël. Elle est de surcroît très poreuse face à la propagande comme on peut le voir avec l’Ukraine", analyse Alexander Grinberg. "Tout cela allié au durcissement de la dictature fait que l’avenir des Juifs du pays peut effectivement apparaître comme incertain". L’expert affirme en outre que le déplacement annoncé de la délégation israélienne en Russie pour tenter d’apaiser les tensions autour de l’Agence juive en Russie ne donnera rien. "Faire aboutir une négociation nécessite de disposer d’un levier de pression. Or, Israël n’en a aucun face à la Russie", dit-il.

Le Pr Eliezer Shargorodsky, historien et politologue spécialiste des relations entre Israël et l’ex-URSS, se montre pour sa part particulièrement pessimiste quant à l’avenir, assurant qu’il est possible de voir un nouveau rideau de fer s’abattre sur les Juifs de Russie. Surtout si pour une raison ou pour une autre, Vladimir Poutine, connu pour être un défenseur des Juifs, devait être remplacé à la tête du pays. "Dans ce cas, les Juifs deviendront la population la plus menacée de Russie et ils chercheront presque tous à quitter le pays au plus vite", prédit-t-il.

Après avoir vu l’inimaginable se produire avec l’invasion de l’Ukraine, olim comme analystes se gardent bien d’émettre des certitudes et sont unanimes pour dire que désormais, "tout peut arriver en Russie".