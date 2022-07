"Plus chaud qu'un four": un restaurant de l'île de Rhodes s'excuse après une blague sur Anne Frank

L'employé à l'origine du message ignorait qui était Anne Frank

Un restaurant de l'île de Rhodes a fait l'objet de critiques ces derniers jours, après avoir publié un message sur les réseaux sociaux comparant la récente vague de chaleur de la région aux fours des camps de concentration avec une photo d'Anne Frank.

"Il fait plus chaud qu'un four dehors... et je suis bien placé pour le savoir", peut-on lire dans le message posté vendredi par l'Atlantic Sports and Bar sur une photo d'Anne Frank, une adolescente germano-néerlandaise qui a tenu un journal intime avant d'être déportée par les nazis.

Le restaurant a été immédiatement pointé du doigt par les internautes sur les réseaux sociaux, dont certains ont appelé au boycott du restaurant jusqu'à ce qu'il présente des excuses.

Selon la chaîne de télévision locale ABC, le restaurant a retiré le message plusieurs heures après sa publication et a affirmé que l'employé à l'origine du message ne savait pas qui était Anne Frank.

Publié en 1947, "Le journal d'Anne Frank" reste à ce jour l'un des livres les plus lus sur la Shoah et a été traduit dans plus de 70 langues.

Deux jours après l'avoir retiré, le restaurant a présenté ses excuses en affirmant que le message était "incroyablement inapproprié et ne reflète pas nos valeurs".

"Il n'y a pas d'excuse pour le partage de ce message, et il n'y a rien que nous puissions faire pour le rectifier. Tout ce que nous pouvons faire maintenant est de présenter nos plus profondes excuses à ceux qui ont été légitimement blessés par nos actions. L'Atlantic Restaurant est fier d'être un espace tolérant, inclusif et sûr pour tous."

Le restaurant a promis d'être plus vigilant dans le filtrage des messages à l'avenir et a remercié sa communauté sur les réseaux sociaux pour son "effusion de soutien ainsi des critiques légitimes."

"Ce sera certainement une leçon pour notre équipe", a ajouté le restaurant dans une déclaration publiée par la chaîne locale ABC.